Известному блогеру объявили новое подозрение после скандала с деньгами для ВСУ

Во время обысков полиция нашла кое-что интересное

Украинский блогер и бывший военнослужащий Владислав Гранецкий-Стафийчук, известный как Влад Сорд, получил новое подозрение. Ранее его обвиняли в незаконном присвоении средств для ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, опираясь на данные источников, после обысков правоохранители обнаружили ряд нарушений.

"Следователи сообщили о новом подозрении военному блогеру — в незаконном хранении гранаты и патронов. Боеприпасы были изъяты в ходе обыска в ноябре по делу о мошенничестве на минимум 350 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Издание настаивает, что речь идет именно о Владе Сорде, ведь именно он фигурировал в ноябре по делу о присвоении средств на вышеуказанную сумму. Тогда он использовал часть задоначенных денег на собственные нужды.

Напомним, на своей странице в социальных сетях Сорд написал, что имеет возможность купить пять минометов иностранного производства. Общая стоимость – около 3,5 миллиона гривен. После сбора средств он израсходовал определенную часть не по назначению. Следствие установило, что Сорд оставил себе не менее 350 тысяч гривен.

После этого Сорду объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах). За это предусмотрен штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

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