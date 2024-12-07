В Украине хотят выпустить детские комиксы о Бандере: в сети разгорелись баталии

Мнения, традиционно, разделились

В Украине планируют выпустить серию комиксов о Степане Бандере — руководителе Организации Украинских националистов, ставшем символом борьбы за Независимость. Однако не все украинцы поддерживают эту идею.

О таких планах рассказал бывший глава Украинского института национальной памяти (2014-2019), историк Владимир Вятрович. Также готовится к изданию биография Степана Бандеры для детей. По словам Вятровича, цель проектов – рассказать детям, почему Бандера стал героем для многих украинцев еще при жизни.

Мнения украинцев по этому поводу традиционно разделились. Бандера является неоднозначной фигурой не только для россиян или поляков, но и внутри страны, так как его демонизировала советская власть. Некоторые комментаторы считают правильным, чтобы украинцы с детства узнавали о героях нации и тех, кто боролся за право украинцев на существование, в том числе и о Бандере. Другие считают его негативной фигурой и выступают против его популяризации. Некоторые также считают, что это негативно отразится на отношениях с Польшей.

Для справки: Степан Бандера – предводитель ОУН, известный борец за свободу Украины и теоретик национального движения. Хотя он умер более 60 лет назад, от одного упоминания его имени россияне начинают сходить с ума от ненависти. Пропагандисты используют слово "бандеровцы" для устрашения, называют Бандеру пособником гитлеровцев и кровавым преступником.

В то же время крайне отрицательна фигура Бандеры также для Польши. Там обвиняют его и ОУН в погромах евреев и поляков. Польская сторона считает бандеровцев из отрядов УПА виновниками Волынской трагедии, которую в Польше называют "Волынской резней".

В годы Второй мировой войны в условиях германской оккупации на территории Украины действовали сразу несколько партизанских движений. Это были, в том числе, отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Краевой. Они в большинстве своем вели свою борьбу на Волыни и в Восточной Галиции в 1943-1944 годах. Обе стороны проводили взаимные этнические чистки, аргументируя это местью за репрессии в прошлые годы. Это событие до сих пор остается болезненной темой в отношениях между Украиной и Польшей. Польская сторона рассматривает это как геноцид и настаивает на официальном признании этого факта Украиной. Украинская сторона, признавая трагичность событий, отмечает, что насилие было взаимным.

Как рассказывал "Телеграф", по мнению историка и офицера ВСУ Александра Алферова, в топ-5 украинских исторических личностей должен войти Роман Шухевич, но не Степан Бандера. Последний стал для россиян олицетворением зла, но его фигура вырвана из общего исторического контекста Украины.