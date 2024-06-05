Первая целостная биография: в Украине презентуют книгу о заместителе Бандеры Иване Вовчуке

В понедельник, 10 июня, состоится презентация книги Олега Проценко "Национальный трибун. Жизнь и идеи Ивана Вовчука".

Это первая целостная биография Ивана Вовчука — националиста с Востока Украины, соратника Романа Шухевича, заместителя Степана Бандеры, Праведника народов мира.

Участие в презентации примут:

Олег Проценко , автор книги "Национальный трибун. Жизнь и идеи Ивана Вовчука", автор и составитель ряда антологий политической мысли;

, автор книги "Национальный трибун. Жизнь и идеи Ивана Вовчука", автор и составитель ряда антологий политической мысли; Владимир Вятрович , народный депутат Украины, исследователь истории освободительного движения;

, народный депутат Украины, исследователь истории освободительного движения; Николай Посивныч , историк, автор биографии Степана Бандеры;

, историк, автор биографии Степана Бандеры; Анатолий Днестровой , писатель, художник, офицер ВСУ;

, писатель, художник, офицер ВСУ; Юрий Вовчук, американский предприниматель, внук Ивана Вовчука (видеовключение из Вашингтона).

Организатор презентации – издательство "Фронезис" (создано в Киеве в 2024 году).

Мероприятие состоится в Книжном магазине Смысл на Крещатике (Киев, ул. Крещатик, 34), второй этаж.

Начало – в 19.00.

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