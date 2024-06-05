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Первая целостная биография: в Украине презентуют книгу о заместителе Бандеры Иване Вовчуке

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Первая целостная биография: в Украине презентуют книгу о заместителе Бандеры Иване Вовчуке Новость обновлена 05 июня 2024, 11:31

В понедельник, 10 июня, состоится презентация книги Олега Проценко "Национальный трибун. Жизнь и идеи Ивана Вовчука".

Это первая целостная биография Ивана Вовчука — националиста с Востока Украины, соратника Романа Шухевича, заместителя Степана Бандеры, Праведника народов мира.

Участие в презентации примут:

  • Олег Проценко, автор книги "Национальный трибун. Жизнь и идеи Ивана Вовчука", автор и составитель ряда антологий политической мысли;
  • Владимир Вятрович, народный депутат Украины, исследователь истории освободительного движения;
  • Николай Посивныч, историк, автор биографии Степана Бандеры;
  • Анатолий Днестровой, писатель, художник, офицер ВСУ;
  • Юрий Вовчук, американский предприниматель, внук Ивана Вовчука (видеовключение из Вашингтона).

Организатор презентации – издательство "Фронезис" (создано в Киеве в 2024 году).

Мероприятие состоится в Книжном магазине Смысл на Крещатике (Киев, ул. Крещатик, 34), второй этаж.

Начало – в 19.00.

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