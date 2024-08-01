Настоящий Бандеромобиль: на чем ездил лидер ОУН и главный "страх" россиян Степан Бандера

Мало кто знает, что Степан Бандера имел авто

О увлечениях и привычках Степана Бандеры известно не очень много. В частности, мало кто знает о его увлечении автомобилями. Но история Бандеры-автолюбителя так же непроста, как и его жизненный путь.

Он имел страсть к автомобилям и автогонкам. Эта увлеченность проявлялась не только в теоретических знаниях, но и в практических навыках. Бандера умел самостоятельно ремонтировать машины, что свидетельствует о его технической сообразительности и практическом складе ума. Рассмотрим подробнее, какие автомобили были в жизни лидера ОУН и чем он увлекался.

Opel Kapitän

Любимым автомобилем Степана Бандеры был Opel Kapitan. Учитывая, что Бандера жил с 1909 по 1959 год, вероятно, это была модель первого (1938–1940) или второго (1948–1950) поколения. Opel Kapitan был представительским автомобилем среднего класса, отличающимся комфортом и надежностью. Эта модель оснащалась шестицилиндровым двигателем объемом 2.5 литра, что обеспечивало достаточную мощность для своего времени.

Интересно, что автомобильные предпочтения Бандеры менялись с течением времени. В конце июня 1945 года, уезжая из Вены, он пользовался автомобилем Škoda. В тот период Бандера жил в селах Целль-ам-Зе и Зефельд. Он располагал не только автомобилем, но и личным водителем по имени "Миклеш", охранником Михаилом Адриюкой и секретаршей Марией Гарабач.

Подарок от общества

Несмотря на свою популярность среди поклонников, Бандера вел довольно скромный образ жизни. Он часто ходил пешком или пользовался услугами такси, что не отвечало представлениям о лидере национального движения. Именно поэтому Союз украинцев Великобритании решил подарить ему автомобиль. Также известно, что лидер украинских националистов умел самостоятельно ремонтировать автомобили. А еще — он очень увлекался автогонками.

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