Александр Алферов в интервью "Телеграфу" объяснил, почему в РФ так демонизировали лидера ОУН, и в чем именно он уступает Роману Шухевичу

С точки зрения формирования украинского государства и практического вклада в борьбу за независимость Украины более эффективным был главнокомандующий УПА Роман Шухевич, чем проводник ОУН Степан Бандера. Фамилию последнего в течение прошлого и этого столетий просто очень сильно демонизировали россияне.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр ВСУ и блогер Александр Алферов, оценивая топ-5 исторических деятелей, наиболее способствовавших провозглашению украинской независимости.

— Бандера немного не такой (чем Шухевич и другие топы. — Авт). Он герой и флаг. Бандера сейчас действительно оказался под такими манипулятивными моментами, что связано с присутствием России и россиян в ХХ веке. Он стал олицетворением зла для россиян. Он для них стал таким себе определенным образом предателем, как в свое время были мазепинцы, петлюровцы, бандеровцы.

То есть вырванная из контекста фигура, которой раньше пугали. Но если мы глубже проговорим о Бандере, то он является больше политической фигурой. Рядом с ним стояли не меньшие, а то и более мощные титаны, такие как Петлюра, Коновалец, Скоропадский. А Шухевич – это человек, который был тверд в своих принципах. Он был представителем древней украинской аристократии, подтверждавший свои принципы в действиях. Иными словами, это человек, абсолютно отказавшийся уезжать из Украины, после того, как ее в очередной раз поглотил СССР. Он продолжал борьбу в невероятно жестких условиях подполья, – объяснил историк.

Наконец, по словам кандидата исторических наук, главнокомандующий УПА остался действительным символом борьбы украинцев.

— Одновременно с тем Шухевич инициировал создание Украинского главного освободительного совета, где демонстрируется пример то, что не политическое крыло должно руководить, а собственно общество, собор украинцев и проводников. Также Шухевич – человек, который создал УПА, как армию не бандеровского крыла, или каких-то остатков определенных других идеологических структур, а именно как армию, которая воюет за Украину. В конце концов, благодаря этой позиции, мы с вами, если говорить о Шухевиче, можем твердо заявлять, что у Украины было свое движение сопротивления тоталитарным системам нацизма и коммунизма на украинской территории. А это не была армия, созданная, скажем, какой-нибудь определенной организацией. Поэтому Шухевич, его действия и, собственно, пример, в конце концов, намного опережали в то время политический фон Украины, — сказал он.

*Первую часть интервью с Александром Алферовым читайте на "Телеграфе" в субботу, 24 августа, в 9:00. В ней известный историк рассказал немало интересных вещей: о Курской битве 2.0, переломе в войне, о трех роковых ошибках кремлевского диктатора и секрете РФ, который осознал Наполеон.

Полную версию интервью с Александром Алферовым можно посмотреть на нашем YouTube канале завтра утром.

Ранее "Телеграф" писал, как в марте этого года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия создала Бельгию и в который раз вспомнил о лидере украинских националистов Степане Бандере, приписав тому якобы убийство полутора миллионов евреев.