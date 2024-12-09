Рисуют красные линии и спускают пар. Готовы ли Украина и Россия к мирным переговорам

Удары ATACMS, Storm Shadow и "Орешника" должны усилить позиции каждой из сторон.

Активизация россиянами боевых действий и захват новых территорий в Донбассе свидетельствует о желании Кремля выйти на определенные переговорные позиции с Украиной и ее западными союзниками. В ответ ВСУ наносят свои удары, чтобы Киев тоже получил выгодные позиции.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал журналист и военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, заявления лидеров стран НАТО о передаче Украине новых партий вооружений и боеприпасов, об усилении ВСУ — это тоже в определенной степени создание переговорной позиции.

— Санкции против РФ — это создание переговорной позиции, наступление ВСУ в Курской области — это создание переговорной позиции, разрешения на использование [ударов дальнобойных] ракет по территории Российской Федерации — это создание переговорной позиции, и даже "Орешник" ("Кедр") — это тоже создание переговорной позиции, — говорит военный обозреватель.

По его мнению, заочная ссора путинского олигарха Константина Малофеева и спецпредставителя Трампа Кита ( "Спрячься назад в коробку") — это тоже создание переговорной позиции РФ и США.

— Происходят начальные движения по выработке первых красных линий, после которых может быть создано четкое понимание, на что стороны готовы пойти, чем готовы поступиться. После этого могут начаться первые попытки договориться о чем-то, — говорит Денис Попович.

Аналитик напомнил, что после 27 ноября (когда начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов позвонил в Пентагон и провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльзом Брауном) ВСУ не наносили удары по территории РФ американскими ракетами ATACMS и британскими — Storm Shadow, хотя дронами собственного производства мы продолжали бить по вражеской территории.

— Очевидно, с этим следует связывать [снижение эскалации]. То есть это события одной цепочки: переговорили и решили сбить это [накал противостояния], чтобы дальше не развивалось, — считает военный аналитик.

По его мнению, не стоит авиационные удары РФ по территории Украины расценивать так, что Путин решил наплевать на предложение Трампа по прекращению эскалации и мы зашли в "штопор".

—- Удары ATACMS и Storm Shadow по территории РФ через день — "Орешник" — снова удары авиацией и т.д. Возможно, это как раз была попытка спустить пар и понемногу перейти к формулировкам переговорной позиции, которая сейчас происходит тем или иным способом, — говорит аналитик.

Визит руководителя офиса президента Андрея Ермака в США он считает налаживанием отношений с командой Трампа и нащупыванием возможных вариантов переговорного трека.

— Владимир Зеленский заявлял: мы готовы пока не отвоевывать (не отказаться, а согласиться, что определенные территории будут оккупированы) в обмен на участие Украины в НАТО. Приглашение или не-приглашение Украины в Альянс станет тем кейсом, вокруг которого будут продолжаться основные дискуссии во время этих возможных переговоров. В то же время РФ увеличивает оборонительные ассигнования, и говорить, что мы идем по пути к перемирию, к прекращению огня, к выработке какого-то варианта мирного соглашения — пока рано, — подытожил Денис Попович.

Напомним, военный обозреватель объяснил "Телеграфу" последние сигналы Кремля.