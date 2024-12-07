Россия готовится окончить войну? Военный обозреватель объяснил последние сигналы Кремля

Кремль ведет двойную игру

Спикер подконтрольного России "парламента" Крыма Владимир Константинов недавно заявил, что Россия не достигла капитуляции Украины и не сможет завершить так называемое "СВО" на своих условиях. Перед этим западные СМИ писали, что в России состоялась встреча губернаторов, на которой им объясняли, как правильно доносить населению, что проигрыш РФ в войне — это ее выигрыш. О чем свидетельствуют эти тенденции, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Константинов — это, в принципе, величина. Да, коллаборант... но так или иначе он не сказал бы этого, если бы ему не разрешили. И он владеет определенной информацией, позволяющей ему говорить именно такое. То есть это симптоматично", — сказал Попович в эфире программы "Зараз!" на YouTube-канале Telegraf UA.

Однако в действиях российских властей есть противоречие. С одной стороны, есть определенные сигналы о якобы готовности к остановке войны, с другой — Российская Федерация наращивает военные возможности и принимает самый большой в истории бюджет на военные нужды.

"Можно это охарактеризовать, что они могут пойти на переговоры, но нужно обращать внимание на их дела. Дела таковы, что они продолжают наступление, готовятся к бомбардировкам, увеличивают военные расходы", — резюмировал Попович.

Как рассказывал Телеграф, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Киеву пока не стоит вести мирные переговоры с Москвой. Сейчас у России преимущество на поле боя, а результаты выборов в США делают ситуацию еще более неопределенной.