Смягчает позицию? Что указывает на готовность Зеленского к мирным переговорам

Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту, но это не единственная причина

Президент Украины Владимир Зеленский начинает смягчать свою позицию о прекращении войны с Россией. Есть намеки, что якобы Украина открыта для прекращения борьбы за возвращение оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Там указано, что в серии интервью и публичных заявлений за последнюю неделю Зеленский стремился показать, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта, к чему его неоднократно призывал Дональд Трамп.

"На протяжении большей части войны Зеленский настаивал на том, что его страна будет продолжать сражаться, пока не вернет себе примерно 20% территории страны, которая сейчас находится под контролем Москвы. Теперь Зеленский предполагает, что он мог бы принять прекращение огня, которое фактически оставит оккупированную территорию в руках Москвы, если бы остальная часть Украины получила защиту со стороны Организации Североатлантического договора", — говорится в материале.

При этом, на пути этой идеи стоят два существенных препятствия: шансы Украины на присоединение к военному альянсу в ближайшем будущем остаются незначительными, и мало признаков того, что президент России Владимир Путин хочет вести переговоры.

Путин также питает уверенность, что он может продолжать захватывать больше украинской территории силой тот факт, что в последние месяцы российские войска продвигались на востоке Украины быстрее, чем когда-либо с первых дней войны.

В интервью Sky News Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям Украины, чтобы Киев мог рассмотреть возможность прекращения того, что он назвал "горячей фазой войны". В то время как Украина продолжит претендовать на всю свою территорию, Зеленский предположил, что Киев будет стремиться "вернуть их дипломатическим путем".

С чем связано смягчение позиции

Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту.

Опросы за прошлый месяц показали, что 52% украинцев в неоккупированных частях страны поддерживают переговоры о прекращении войны "как можно скорее".

Избрание Трампа придало новую срочность переговорным усилиям, поскольку западные союзники не уверены, продолжит ли он, став президентом, отправлять военную помощь Украине, и в каком объеме.

Крупные столицы, включая Вашингтон и Берлин, по-прежнему неохотно приближают Украину к НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский сказал, когда Украина сможет закончить войну с Россией.