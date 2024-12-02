Шольц хочет знать, что готов сделать Зеленский, чтобы произошло перемирие — Bild

Канцлер стремится показать себя лидером, готовым к переговорам по мирному соглашению

В понедельник утром канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с ранее никак не анонсировавшимся визитом. Это второй визит Шольца в Украину после начала полномасштабного российского вторжения, в последний раз он был в Киеве в июне 2022 года. Но цель этого приезда состоит в том, чтобы выяснить, на что готова украинская сторона ради достижения перемирия с Россией.

Об этом сообщило немецкое издание BILD. Источники сообщили, что поездка Шольца в Украину была запланирована еще до начала правительственного кризиса в Германии и раскола правящей коалиции.

Канцлер хотел, чтобы его визит состоялся после выборов в США и до инаугурации Трампа. Она состоится в январе следующего года.

По информации BILD, во время переговоров Шольц собирается выяснить, на что готова украинская сторона ради достижения перемирия с Россией. По данным аналитиков, он это делает перед досрочными выборами в Бундестаг. Канцлер стремится показать себя лидером, готовым к переговорам по мирному соглашению.

Ранее "Телеграф" писал, что чемодан Шольца стал темой для разговоров и взорвался мемами в сети.