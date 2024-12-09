Зеленский признался, что говорил с Трампом о "заморозке войны" (видео)

Дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про, что разговаривал с будущим президентом США Дональдом Трампом во время их последней личной встречи. Речь шла в основном о завершении войны в Украине.

Как отметил глава государства, он подчеркнул и лидеру Франции Эммануэль Макрону, и Трампу, что глава РФ Владимир Путин — не хочет мира.

"Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – это сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия и т.д., это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "сторм шедоу", и "скальпы". Все это нам очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что с Трампом говорил о "заморозке конфликта". Украина готова в этом вопросе идти на все возможные шаги.

"Когда мы говорили о замороженном конфликте, если между нами, я сказал: "Мы больше, чем никто хотим окончания войны". Безусловно, дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней и мы хотим этого", — сказал президент.

По его словам, для достижения мира недостаточно дипломатии, нужна поддержка Запада, поставка вооружения. Все, что даст преимущество на поле боя, может ускорить завершение войны.

Напомним, после встречи с Зеленским в Париже Трамп заявил, что "формирует концепцию" реализации своей затеи о скором прекращении войны. По его словам, президент Украины "готов к переговорам" с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина отреагировали на предложение Трампа о мире в Украине.