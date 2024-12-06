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Не только отказ от НАТО. Лавров назвал основные условия РФ для прекращения войны

Автор
Андрей Мулько
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Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото Колаж "Телеграфа"

Он также заговорил о "реалиях на земле"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал российские условия для завершения войны против Украины. Среди них есть и отказ Киева от членства в НАТО.

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словами, Россия готова начать переговоры на основе принципов, озвученных в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году в Стамбуле.

"Мы готовы вести переговоры на основе принципов, которые были согласованы в Стамбуле и отвергнуты (бывшим премьер-министром Великобритании. — Ред.) Джонсоном по заявлению главы украинской делегации Арахамии. Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины", — сказал глава МИД РФ.

При этом он заявил, что РФ была готова войти в группу стран, которые якобы "предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины". Также Лавров вспомнил об аннексии Россией четырех украинских областей.

"Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск… Придется принимать во внимание реалии на земле. А они – это не только линия столкновения, но и изменения конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России, согласно нашей конституции. Это реальность", – сказал он.

Также Лавров пояснил, что было бы для РФ сигналом о желании Украины проводить переговоры. По его словам, речь идет о публичной отмене указа президента Владимира Зеленского о запрете любых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Лавров заявил, что РФ не может мириться с ситуацией, "когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские медиа, российскую культуру, Украинскую православную церковь".

"С тех пор как в 2017 году началось это русофобское "законодательное наступление", Запад молчал и продолжает это делать. Нам пришлось привлечь к этому внимание особым способом", – заявил министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и Лавров на встрече Совета министров ОБСЕ вступили в конфликтную полемику по вопросам Украины. Лавров попытался обвинить США в "эскалации", а Блинкен в ответ фактически назвал Лаврова лжецом.

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#Россия #Переговоры #Сергей Лавров