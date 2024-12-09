Студенты смогут приобщиться к изготовлению оружия: КПИ запускает дуальное обучение вместе с оборонной промышленностью

Соглашение откроет студентам стипендии, практику и опыт

В понедельник, 9 декабря 2024 года, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Национальная ассоциация оборонных промышленностей Украины (NAUDI) подписали важное рамочное соглашение, сообщает "Телеграф ".

Целью соглашения стала организация дуальной формы обучения для студентов университета на производственных предприятиях, входящих в состав NAUDI. Такой формат позволит студентам совмещать теоретическое обучение с практическим опытом, а необходимые компетенции будут приобретаться непосредственно в производственных условиях.

По словам исполнительного директора NAUDI Сергея Гончарова, это лишь первый шаг к более глубокой интеграции образования и оборонно-промышленного комплекса.

— Важность этого документа трудно переоценить, ведь вопрос подготовки кадров сейчас критический для развития любых предприятий. Мы быстро растем, внедряем новые технологии, и для этого нужны высококвалифицированные работники, способные подхватывать, развивать и реализовывать инновации в жизнь, говорит он.

Введение дуального образования, когда студент, еще обучаясь, начинает выполнять практические задания на предприятии, имеет несколько ключевых преимуществ.

У КПИ есть очень широкий спектр инженерных специальностей. Однако, прежде всего, предприятия будут заинтересованы в направлениях, связанных с физикой, химией, математикой и радиоэлектроникой. В то же время, специальности гуманитарного направления будут менее востребованы для сотрудничества.

Форма такого образования будет дуальной. Предприятия, заинтересованные в подготовке высококвалифицированных специалистов, будут заключать отдельные соглашения с университетом, согласовывая образовательные программы и определяя, какие студенты будут проходить обучение и практику на этих предприятиях.

— Мы ожидаем, что большинство участников нашей ассоциации будет заинтересовано в этом сотрудничестве. Единственный вызов — это географическое расположение некоторых предприятий, ведь часть из них релоцировалась на запад Украины по причинам безопасности. Поэтому вопрос практики студентов будет решаться индивидуально с каждым предприятием, говорит исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

Как рассказывает "Телеграфу" Гончаров, на практике такое образование станет возможным после того, как конкретное предприятие и кафедра, заинтересованные в сотрудничестве, заключат соответствующее соглашение. Подписанное сегодня рамочное соглашение между университетом и ассоциацией только открывает возможности реализации программ дуального образования.

— Студенты позже будут уведомлены о таких возможностях. Однако мы уже сотрудничаем с Национальным авиационным университетом и планируем расширять взаимодействие с другими учреждениями, в частности региональными университетами, поскольку в некоторых случаях целесообразнее сотрудничать с университетами в регионах, — отмечает исполнительный директор NAUDI.

Продолжительность адаптации зависит от самого человека, объясняет Сергей Гончаров. Однако если студент еще во время обучения будет непосредственно вовлечен в производственные процессы и будет иметь практическое понимание их специфики, это значительно упростит переход от фундаментального образования к реальной работе.

Ректор КПИ имени Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко подчеркнул, что университет планирует ввести поощрительные инициативы, в частности, создание стипендиальных программ в сотрудничестве с предприятиями.

Напомним, NAUDI является самой объединенной структурой частных оборонных предприятий в Украине. В ее состав входит более 80 участников, работающих в разных сферах оборонной промышленности.

Предприятия работают в таких направлениях как производство бронированных транспортных средств, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, беспилотных летательных и наземных аппаратов, поставки вооружения и боеприпасов для стрелкового и артиллерийского оружия. Также ассоциация занимается разработкой программного обеспечения для управления вооружением и участвует в ракетных проектах.