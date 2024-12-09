Студенти зможуть долучитися до виготовлення зброї: КПІ запускає дуальне навчання разом з оборонною промисловістю

Угода відкриє студентам стипендії, практику та досвід

У понеділок, 9 грудня 2024 року, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Національна асоціація оборонних промисловостей України (NAUDI) підписали важливу рамкову угоду, повідомляє "Телеграф".

Метою угоди стала організація дуальної форми навчання для студентів університету на виробничих підприємствах, що входять до складу NAUDI. Такий формат дозволить студентам поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом, а необхідні компетенції будуть набуватися безпосередньо у виробничих умовах.

За словами виконавчого директора NAUDI Сергія Гончарова, це лише перший крок до глибшої інтеграції освіти та оборонно-промислового комплексу.

— Важливість цього документа важко переоцінити, адже питання підготовки кадрів зараз є критичним для розвитку будь-яких підприємств. Ми швидко зростаємо, впроваджуємо нові технології, і для цього потрібні висококваліфіковані працівники, які здатні підхоплювати, розвивати та реалізовувати інновації в життя, — говорить він.

Запровадження дуальної освіти, коли студент, ще навчаючись, починає виконувати практичні завдання на підприємстві, має кілька ключових переваг. Студентам це дозволить отримувати практичні навички на сучасному обладнанні та краще розуміти виробничі процеси. А підприємствам — готувати спеціалістів під свої конкретні потреби.

У КПІ є дуже широкий спектр інженерних спеціальностей. Проте перш за все підприємства будуть зацікавлені у напрямках, пов'язаних з фізикою, хімією, математикою та радіоелектронікою. Водночас спеціальності гуманітарного спрямування будуть менш затребувані для співпраці.

Форма такої освіти буде дуальна. Підприємства, які зацікавлені в підготовці висококваліфікованих фахівців, будуть укладати окремі угоди з університетом, погоджуючи освітні програми та визначаючи, які саме студенти проходитимуть навчання й практику на цих підприємствах.

— Ми очікуємо, що більшість учасників нашої асоціації будуть зацікавлені в цій співпраці. Єдиний виклик — це географічне розташування деяких підприємств, адже частина з них релокувалася на захід України через безпекові причини. Тому питання практики студентів буде вирішуватися індивідуально з кожним підприємством, — говорить виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

Як розповідає "Телеграфу" Гончаров, на практиці така освіта стане можливою після того, як конкретне підприємство та кафедра, зацікавлені у співпраці, укладуть відповідну угоду. Підписана сьогодні рамкова угода між університетом та асоціацією лише відкриває можливості для реалізації програм дуальної освіти.

— Студенти пізніше будуть повідомлені про такі можливості. Проте ми вже співпрацюємо з Національним авіаційним університетом і плануємо розширювати взаємодію з іншими закладами, зокрема регіональними університетами. Оскільки у деяких випадках доцільніше співпрацювати з університетами у регіонах, — відзначає виконавчий директор NAUDI.

Тривалість адаптації залежить від самої людини, пояснює Сергій Гончаров. Однак, якщо студент ще під час навчання буде безпосередньо залучений до виробничих процесів і матиме практичне розуміння їхньої специфіки, це значно спростить перехід від фундаментальної освіти до реальної роботи.

Ректор КПІ імені Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко підкреслив, що університет планує запровадити заохочувальні ініціативи, зокрема створення стипендіальних програм у співпраці з підприємствами.

Нагадаємо, NAUDI є найбільшою об’єднаною структурою приватних оборонних підприємств в Україні. До її складу входить понад 80 учасників, які працюють у різних сферах оборонної промисловості.

Підприємства працюють у таких напрямках, як виробництво броньованих транспортних засобів, засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, безпілотних літальних і наземних апаратів, постачання озброєння та боєприпасів для стрілецької та артилерійської зброї. Також асоціація займається розробкою програмного забезпечення для управління озброєнням і бере участь у ракетних проєктах.