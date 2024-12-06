Украина начала производство дрона-ракеты "Пекло": до какого города РФ может достать (видео, карта)

О нем известно достаточно мало

В Украине начали серийное производство нового дрона-ракеты "Пекло". В пятницу, 6 декабря, украинский оружейный концерн "Укроборонпром" представил его военно-политическому руководству страны.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. При участии президента Владимира Зеленского Силам обороны передали первую партию этого вооружения.

"Очень важно, что наши защитники получают такое современное оружие украинского производства. Теперь задача – в дальнейшем наращивать их производство и применение", – отметил президент.

Характеристики дрона-ракеты "Пекло"

По официальным данным, дальность полета дрона-ракеты "Пекло" составляет 700 км, а скорость – 700 км/ч. Также отмечается, что этот дрон уже имеет подтвержденное боевое применение. Однако другие его характеристики, как вес и тип боевой части, не разглашаются.

Куда сможет долететь "Пекло"

Исходя из известной дальности полета дрона, можно предположить, что он может поражать цели во многих российских городах. В частности, к этому списку можно отнести Москву, Тверь, Тамбов, Волгоград и другие российские города, расположенные в пределах 600 км от границы Украины.

Также в зону поражения дрона "Пекло" входит и российский военный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Именно оттуда россияне запускали по Днепру ракету "Орешник".

Напомним, в День Независимости Украины 24 августа 2024 впервые стало известно о применении нового типа украинских беспилотников — ракеты-дрона "Паляница". Большинство его характеристик засекречено. Однако те, что были объявлены, дают экспертам возможность для оценок и предположений.