На начальном этапе планирует производить несколько десятков ракет в неделю

В 2025 году эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies начнет испытания зенитных ракет Mark 1 собственной разработки. Они будут проходить на территории Украины.

Об этом пишет ERR.ee. По словам генерального директора предприятия Кусти Сальма, соглашение на проведение испытаний уже было получено, а технология компании привлекла большое внимание.

По данным издания, Frankenburg на начальном этапе планирует производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу выйти на объем производства в несколько сотен ракет еженедельно.

СМИ сообщают, что компания разрабатывает относительно недорогие ракеты для сбивания дронов, использующие искусственный интеллект для поражения целей.

Согласно заверениям компании, зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg должна эффективнее справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что оссийские эксперты находятся в панике, поскольку опасаются, что Украина захочет получить от Южной Кореи баллистическую ракету Hyunmoo-5. Что о ней известно.