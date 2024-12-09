Трамп подав сигнал Україні та наїхав на Росію: політолог про зустріч із Зеленським

Трамп дав чіткий сигнал Україні, вважає голова Центру аналізу та стратегій

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, видав низку заяв щодо США, Росії, нашої війни з нею, а також шляхів її розв’язання. Торкнувся також вступу і в НАТО.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері Youtube-каналу Telegraf UA проаналізував заяви Володимира Зеленського. Зокрема, заяви президента про розмови з Трампом та Макроном у Парижі. Зеленський сказав: "Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, я сказав: ми більш ніж хтось у світі, хочемо закінчення війни. І, безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. І ми хочемо цього". Та Путін не хоче закінчення війни, його треба примусити.

Ведучий Микита Міхальов зазначив, що він помітив зміну риторики Трампа після зустрічі. Він почав частіше вживати слова невпевненості "може", "ймовірно".

"Як на мене, ця неформальна зустріч "на трьох" відбулася не найкраще. Тому що перед цією зустріччю Трамп ще не спілкуючись з Зеленським змінює колір краватки (він прилетів в червоній краватці)", — каже голова Центру аналізу та стратегій.

Червоний — колір прапора Франції, а також Росії. І, на думку Чаленка, це було зроблено для того, щоб російська пропаганда не використала це. Так він хотів показати, що підтримує Україну, хоч прямо Трамп це не каже.

"Формат спілкування з Трампом був мінімальний. Різні звучать хронометражі — від 10 хвилин до 35-ти. Але ми розуміємо, що кожна секунда була використана максимально конструктивно, бо дійсно Трамп зробив "наїзд" на Путіна, що Зеленський готовий завершити війну", — зазначає експерт.

Росіяни продовжують гратися в свою риторику, що вони й не відмовлялися від перемовин, займатися шантажем та хоче протиснути свої ультимативні вимоги. Трамп цього терпіти не буде, йому потрібен результат, каже Чаленко.

Та, як зазначає експерт, невідомо, як зараз Росія може продовжувати займатись шантажем в Україні, якщо ситуація в Сирії у неї катастрофічна — там відбувається "страшенна евакуація" і росіяни шукають, де б знайти можливість врятувати хоч щось.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Зеленський зізнався, що говорив з Трампом про "замороження війни". Дипломатичне закінчення війни збереже більше життів.