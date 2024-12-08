В Кремле повторили свою позицию по вопросу окончания войны с Украиной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался на призыв Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны.

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Песков заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной и приветствует мирные инициативы стран Глобального Юга.

При этом позиция России касательно будущего мира остается неизменной заявил Песков. Он напомнил, что в Кремле условия остаются неизменными:

отказ Украины от территорий, оккупированных и аннексированных Россией в 2014 и 2022 годах (Крым, Донецкая и Луганская, а позже Херсонская и Запорожская области);

отказ Украины от членства в НАТО;

сокращение количества личного состава и техники подразделений Вооруженных сил Украины;

прекращение якобы "преследований" русскоязычного населения и православной церкви Московского патриархата.

Также Песков обвинил Украину в нежелании вести разговор с Россией и отметил, что это решение принял президент Украины Владимир Зеленский. В то же время Кремль умалчивает тот факт, что данное решение было принято в сентябре 2022 года, когда Россия аннексировала четыре региона Украины: Донетчину, Луганщину, Запорожье и Херсонщину.

Тогда украинский президент заявил, что переговоры в таком случае будут невозможными.

Как сообщал "Телеграф" ранее, у Трампа раскритиковали Владимира Зеленского за внешний вид во время встречи в Париже.