У Путина отреагировали на предложение Трампа о мире в Украине
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В Кремле повторили свою позицию по вопросу окончания войны с Украиной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался на призыв Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны.
Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Песков заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной и приветствует мирные инициативы стран Глобального Юга.
При этом позиция России касательно будущего мира остается неизменной заявил Песков. Он напомнил, что в Кремле условия остаются неизменными:
- отказ Украины от территорий, оккупированных и аннексированных Россией в 2014 и 2022 годах (Крым, Донецкая и Луганская, а позже Херсонская и Запорожская области);
- отказ Украины от членства в НАТО;
- сокращение количества личного состава и техники подразделений Вооруженных сил Украины;
- прекращение якобы "преследований" русскоязычного населения и православной церкви Московского патриархата.
Также Песков обвинил Украину в нежелании вести разговор с Россией и отметил, что это решение принял президент Украины Владимир Зеленский. В то же время Кремль умалчивает тот факт, что данное решение было принято в сентябре 2022 года, когда Россия аннексировала четыре региона Украины: Донетчину, Луганщину, Запорожье и Херсонщину.
Тогда украинский президент заявил, что переговоры в таком случае будут невозможными.
Как сообщал "Телеграф" ранее, у Трампа раскритиковали Владимира Зеленского за внешний вид во время встречи в Париже.