Что будет, если во время проверки ТЦК не откроется "Резерв+"

В некоторых случаях мужчина должен посетить ТЦК

Мобильное приложение "Резерв+" стало цифровизацией воинского учета. Он может сгенерировать электронные военно-учетные документы и не только.

Глава Черкасского ТЦК Олег Тимошенко объяснил, что может быть, если во время проверки документов на улице "Резерв+" не открывается. По его словам, сотрудники ТЦК могут проверить личность через реестр.

В случае возникновения сомнений гражданину все же придется проехать в ТЦК для уточнения данных.

Представитель ТЦК рекомендует носить с собой бумажные документы или распечатки из приложения, чтобы избежать неудобств.

Напоминаем, что военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы . Сотрудники ТЦК и СП имеют право проверять эти документы. В случае необходимости к проверке может присоединяться полиция.

В случае отказа предоставлять документы или называть свои данные, работники ТЦК действуют согласно постановлению Кабмина №560. После отказа гражданином занимается полиция . А уполномоченный ТЦК может выписать повестку.

За нарушение правил воинского учета или уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность. Нарушение карается штрафам в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы могут проверять у мужчин во время войны. Электронные военно-учетные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.