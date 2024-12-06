Можно ли мужчине за границей стать на воинский учет

Юристы объяснили, какие есть нюансы

Военнообязанные граждане Украины должны стоять на воинском учете. Это касается и мужчин, находящихся за границей.

Процедура взятия на учет подразумевает личное присутствие в районном ТЦК и СП. Юристы адвокатской компании "INSEININ" объяснили, можно ли стать на учет за границей.

Процедура взятия на учет:

Прибытие в ТЦК и СП по месту регистрации.

Предоставление копий документов (паспорт, идентификационный код, документы об образовании, семейном положении, военно-учетном документе и т.п.).

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения пригодности к службе.

Присвоение военно-учетной специальности.

Изготовление военно-учетного документа и внесение данных в реестр.

Внесение военно-учетных данных в реестр военнообязанных.

Юристы отметили, что заграндипломатические учреждения Украины больше не принимают заявления на взятие на воинский учет. Эта функция действовала до июня 2024 года. Пока такие представительства могут только оформить документы о выбытии из учета , если выезд за границу длится более трех месяцев.

"Взятие на воинский учет военнообязанных без личного присутствия и находясь за границей действующим законодательством не предусмотрено ", — говорится в материале.

Для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, находящихся за границей, предусмотрена отдельная процедура. Согласно Постановлению КМУ №932, данные этих лиц могут быть внесены в Единый реестр призывников на основе информации, полученной при оформлении или обмене паспорта через Государственную миграционную службу (ГМС).

Эта процедура не требует личного присутствия или прохождения медицинского осмотра. Сведения автоматически передаются в Министерство обороны для дальнейшего внесения в реестр, объясняют правоведы.

Однако, как ранее писал "Телеграф", Государственная миграционная служба отказывает мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет, находящимся за границей, в оформлении паспортов при отсутствии их учета в Реестре призывников.

Согласно информации Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, отдельные зарубежные подразделения ГМС не принимают документы для оформления или замены паспорта гражданина Украины, включая утраченные или похищенные документы, у молодых мужчин без воинского учета. Причиной является "отсутствие технической возможности" передать информацию в Реестр призывников.

Комитет предлагает создать четкий и эффективный алгоритм постановки на воинский учет для мужчин в возрасте 17–25 лет, находящихся за границей, и широко проинформировать о нем через средства массовой информации и социальные сети, чтобы способствовать возвращению украинской молодежи на родину после победы в войне с Россией.