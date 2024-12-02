Может ли прийти повестка по почте, если мужчина за границей

Неявка по повестке считается административным нарушением

За украинским законодательством повестки для военнообязанных могут быть отправлены по почте. Это касается как мужчин, живущих в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Юристы адвокатской компании "INSEININ" объяснили, что повестка может прийти по почте мужчине, который за пределами государства. Согласно п.34 Постановления КМУ №560, повестка, отправленная по почте заказным отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении, считается доставленной по адресу места жительства лица по истечении 60 дней, предоставляемых законодательством для уточнения учетных данных, включая адрес места жительства.

Граждане, находящиеся за границей, могли обновить свои данные через приложение "Резерв+" и указать фактическое место жительства за границей. Если эта обязанность не была исполнена, это считается нарушением правил воинского учета. Поэтому у районного ТЦК нет информации о фактическом месте жительства военнообязанных, поскольку обновление данных о месте жительства является ответственностью самого военнообязанного, рассказывают эксперты.

То есть военнообязанные, которые не уточнили свои данные, могут получить повестку на адрес регистрации . Это касается людей, фактически проживающих за границей.

Юристы отмечают, если гражданин не обновлял свои данные, находясь за границей, он обязан явиться за повесткой в районный (городской) ТЦК и СП в течение 48 часов после подписания повестки ответственным руководителем. При этом дата явки по вызову для лиц, находящихся в населенном пункте административного центра области, определяется в течение 7 суток, а для проживающих в других населенных пунктах — в течение 10 суток со дня отправки повестки заказным почтовым отправлением.

Повестка, отправленная по почте, считается врученной в:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии гражданина по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Штраф за неявку по повестке

Неявка по повестке считается административным нарушением. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (ст. 210-1 КУоАП), военнообязанный может быть оштрафован на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Также в случае нарушения воинского учета гражданин может быть объявлен в розыск, а во время проверки документов – задержан полицией.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин разрешено уезжать за границу в декабре. Для выезда требуются определенные документы.