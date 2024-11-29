Кому из мужчин разрешено выезжать за границу в декабре
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Для выезда требуются определенные документы
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до февраля. В этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы государства, однако есть граждане, по законодательству имеющие такое право.
Категории лиц, могут уехать за границу, определены Постановлением Кабинета Министров Украины №57. Закон предусматривает, что только отдельные группы военнообязанных могут пересекать государственную границу на основании определенных причин и при наличии соответствующих документов.
Так, в декабре смогут уехать за границу:
- люди с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;
- многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;
- сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;
- родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;
- опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;
- мужчины, исключенные из военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;
- мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
- мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;
- мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.
Следует отметить, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.
Другие граждане, имеющие право выезда за границу:
- водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- работники предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги;
- спортсмены, которые включены в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;
- тренеры из состава национальных сборных команд Украины, обеспечивающих подготовку спортсменов;
- спортивные судьи и обеспечивающие специалисты, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль за подготовкой спортсменов;
- спортсмены, тренеры, включенные в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение;
- граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах;
- граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, принадлежащие к авиационному персоналу, являются государственными инспекторами по безопасности авиации или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, и работниками Государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются для работы (выполнение служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки;
- студенты или курсанты учебных заведений Украины, которые направляются для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы;
- граждане Украины, которые являются работниками дипломатической службы и направляются в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;
- граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической направляются на обучение в иностранные учебные заведения.
Каждая из этих категорий должна иметь соответствующие документы, подтверждающие причину выезда, в частности:
- заключения медицинских комиссий или справки с места учебы;
- официальные документы о семейном положении и отцовстве;
- разрешение на гуманитарные перевозки и т.д.
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