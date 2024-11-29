Кому из мужчин разрешено выезжать за границу в декабре

Для выезда требуются определенные документы

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до февраля. В этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы государства, однако есть граждане, по законодательству имеющие такое право.

Категории лиц, могут уехать за границу, определены Постановлением Кабинета Министров Украины №57. Закон предусматривает, что только отдельные группы военнообязанных могут пересекать государственную границу на основании определенных причин и при наличии соответствующих документов.

Так, в декабре смогут уехать за границу:

люди с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, исключенные из военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Следует отметить, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Другие граждане, имеющие право выезда за границу:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

работники предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

спортсмены, которые включены в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

тренеры из состава национальных сборных команд Украины, обеспечивающих подготовку спортсменов;

спортивные судьи и обеспечивающие специалисты, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль за подготовкой спортсменов;

спортсмены, тренеры, включенные в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, принадлежащие к авиационному персоналу, являются государственными инспекторами по безопасности авиации или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, и работниками Государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются для работы (выполнение служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки;

студенты или курсанты учебных заведений Украины, которые направляются для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы;

граждане Украины, которые являются работниками дипломатической службы и направляются в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Каждая из этих категорий должна иметь соответствующие документы, подтверждающие причину выезда, в частности:

заключения медицинских комиссий или справки с места учебы;

официальные документы о семейном положении и отцовстве;

разрешение на гуманитарные перевозки и т.д.

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