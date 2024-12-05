Украинские мужчины за границей не могут заменить или получить паспорт: в чем причина

Аргументом является "отсутствие технической возможности"

Государственная миграционная служба отказывает мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет, находящимся за границей, в оформлении паспортов при отсутствии их учета в Реестре призывников.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по молодежи и спорту. Передает портал "Українські Новини".

Согласно информации Комитета, отдельные зарубежные подразделения ГМС не принимают документы для оформления или замены паспорта гражданина Украины, включая утраченные или похищенные документы, у молодых мужчин без воинского учета. Причиной является "отсутствие технической возможности" передать информацию в Реестр призывников.

По официальным данным МВД, по соответствующим обращениям только девяти лицам без воинского учета удалось оформить документы.

Комитет отмечает, что это заставляет молодых украинцев, у которых истекает срок действия загранпаспорта, обращаться в другие страны для получения временных документов, поскольку они не могут встать на воинский учет и получить новый паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, даже если не подлежат мобилизации.

Комитет предлагает создать четкий и эффективный алгоритм постановки на воинский учет для мужчин в возрасте 17–25 лет, находящихся за границей, и широко проинформировать о нем через средства массовой информации и социальные сети, чтобы способствовать возвращению украинской молодежи на родину после победы в войне с Россией.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли мобилизация с 18 лет. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин ответил о призыве 18-летних.