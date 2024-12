Нужно ли Зеленскому снова одеть костюм, объяснила специалист по этикету

С начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский не появляется на публике в привычном для политиков костюме. Такое "поведение" украинского лидера недавно в американских СМИ назвали "неуважением" к американскому народу (говорилось о встрече Зеленского, Трампа и Макрона в Париже во время открытия Нотр дам де Пари).

"Купите Зеленскому костюм", — изобиловали заголовки The Times of India, New York Post и других ведущих СМИ США. Стоит ли Зеленскому действительно отказаться от своего решения и надеть снова костюм политика, прокомментировала специалист по этикету Анна Чаплыгина.

Американские СМИ приводят слова советника Трампа Роджера Стоуна, который возмущался тем, что на Всемирном экономическом форуме Зеленский был в костюме с галстуком. "Но не может надеть их в Конгресс или на встречу с вновь избранным президентом США", — спрашивает Стоун.

Но дело в том, что Зеленский ни разу не одевал костюм на форумы после полномасштабного вторжения. В обоих случаях он был в черных свитшотах, точно так же как и на встрече с Трампом. Кроме того, так же "неформально" он встречался с новым королем Великобритании Чарльзом II, то есть одетым в черный свитшот.

Следует ли Зеленскому одеть костюм? Чаплыгина говорит, что это действительно было бы уместно. Однако сделать это он не может по одной простой причине — это будет означать, что война окончена.

"Это бесконечно неблагодарная роль! При каждой встрече напоминать окружающим о войне всем своим внешним видом и самим присутствием. И знать, что многие уже устали от этого и хотели бы забыть... А ты не можешь этого разрешить и у тебя нет опции" ой все, я выгорел, я пошел". Я искренне, по-человечески сочувствую Владимиру Зеленскому," — заключает специалист.

Зеленский принял правильное решение, сняв костюм в начале вторжения. Однако со временем он стал его заложником.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что на той же встрече в Париже в костюме президента США заметили знак для Украины. Он сменил галстук — по прилету он был красным.