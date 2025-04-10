Его "пушку" помнят миллионы: где сейчас Роберто Карлос, который признавался в любви к Путину

Именитый в прошлом футболист празднует день рождения

В четверг, 10 апреля, известный бразильский экс-футболист Роберто Карлос празднует день рождения. Легенде исполнилось 52 года.

"Телеграф" рассказывает, чем занимается бывшая звезда игры миллионов на пенсии. Ходили слухи, что бразилец живет на базе "Реала" Мадрид, но Роберто опроверг это.

По информации СМИ, бразилец проходит через сложный бракоразводный процесс. Роберто разводится с матерью двоих его дочерей (всего у Карлоса 11 детей) Марианой Лукой, на которой он женился в 2009 году. Женщина требует половину от состояния Карлоса. К слову, оно оценивается в 160 млн евро.

Роберто Карлос и Мариана Лука/Фото: Getty images

Карлос работает в структуре "Реала" – на клубном телеканале Сливочных, а также является послом "Королевского клуба". Кроме того, Роберто активно занимается благотворительностью, часто появляясь на поле в товарищеских поединках.

Как сейчас выглядит Роберто Карлос/Фото: Getty images

Отметим, Роберто прославился благодаря своей скорости и ударам. К слову, его гол со штрафного в ворота сборной Франции признан лучшим в истории футбола по версии fourfourtwo.

Карлос успел поиграть в России, выступая за "Анжи". В 2021 году он называл главу Кремля Владимира Путина "топ-президентом". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Роберто пожелал мира Украине.

Ранее сообщалось, что жена футболиста луганской "Зари" Игоря Кирюханцева Екатерина устроила перепалку в сети из-за украинского языка. К слову, "Заря" идет на 7-м месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ).