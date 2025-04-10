Мужчина отказался от "боевой" повестки в ТЦК: чем это закончилось

Обвиняемый утверждал, что ему угрожали в ТЦК

За отказ от "боевой" повестки судили мужчину в Харькове. Военнообязанный признан виновным в предъявленном обвинении по статье 366 УК Украины.

Об этом стало известно по приговору Ленинского районного суда. Согласно материалам дела, мужчина 1 августа 2023 года прибыл в ТЦК и СП по вызову.

Ему было выдано направление на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией (ВВК). Военнообязанный был признан пригодным к военной службе.

После этого обвиняемый отказался от получения повестки на отправку в воинскую часть.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он утверждал, что его забрали в ТЦК, не предоставили возможность воспользоваться услугами адвоката, а работники ТЦК угрожали ему.

Показания обвиняемого

Суд, исследовав материалы дела и заслушав показания свидетелей, назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть он проигнорировал повестку без уважительных причин. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кировоградской области судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за ухода за больным ребенком. Обвиняемый утверждал, что сын имеет недостатки развития и нуждается в постоянном медицинском надзоре.