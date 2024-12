Чи варто Зеленському знову одягнути костюм

Чи треба Зеленському знову одягнути костюм, пояснила фахівчиня з етикету

З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський не з’являється на публіці у звичному для політиків костюмі. Таку "поведінку" українського лідера нещодавно в американських ЗМІ назвали "неповагою" до американського народу (йшлося про зустріч Зеленського, Трампа та Макрона у Парижі під час відкриття Нотр дам де Парі.

"Купіть Зеленському костюм", — рясніли заголовки The Times of India, New York Post та інших провідних ЗМІ США. Чи варто Зеленському дійсно відмовитися від свого рішення і вдягнути-таки костюм політика, прокоментувала фахівчиня з етикету Анна Чаплигіна.

Американські ЗМІ наводять слова радника Трампа Роджера Стоуна, який обурювався, що на Всесвітньому економічному форумі Зеленський одягав костюм та мав краватку. "Але не може вдягнути їх у Конгрес чи на зустріч із новообраним президентом США", — запитує Стоун.

Та річ у тім, що Зеленський жодного разу не одягав костюм на форуми після повномасштабного вторгнення. В обох випадках він був у чорних світшотах, точно так само, як і на зустрічі з Трампом. Крім того, так само ж "неформально" він зустрічався з новим королем Великобританії Чарльзом II, тобто вдягнутим у чорний світшот.

То чи варто Зеленському одіти костюм? Чаплигіна каже, що це справді було б доречно. Проте зробити цього він не може з однієї простої причини — це означатиме, що війну закінчено.

"Це нескінченно невдячна роль! При кожній зустрічі нагадувати оточуючим про війну всім своїм зовнішнім виглядом і самою присутністю. І знати, що багато хто вже втомився від цього і хотів би забути … А ти не можеш цього дозволити і в тебе немає опції "ой все, я вигорів, я пішов". Я щиро, по-людськи співчуваю Володимиру Зеленському," — підсумовує фахівчиня.

Зеленський ухвалив правильне рішення, коли зняв костюм на початку вторгнення. Проте з часом він став його заручником.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що на тій же зустрічі у Парижі у костюмі президента США помітили знак для України. Він змінив краватку — по прильоту вона була червоною.