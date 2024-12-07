Зеленский встретился с Трампом и Макроном: в костюме президента США заметили знак для Украины (видео)

Лидеры государств прибыли в Париж на открытие Нотр-Дама

В субботу, 7 декабря, в Париже вечером началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного главы США Дональда Трампа, прибывшего в столицу ранее утром.

Как свидетельствует трансляция BFM TV, встреча проходит в Елисейском дворце. Лидеры государств прибыли в Париж на церемонию торжественного открытия Нотр-Дама после реконструкции.

UPD: Встреча Зеленского с Трампом и Макроном закончилась. Далее они отправятся на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери. Встреча лидеров длилась 35 мин, сообщает РБК, со слов спикера президента Украины Сергея Никифорова.

На фото, которое публикуют в сети, всех приятно удивляет одежда Трампа. Ведь он одет в синий костюм, желтый галстук и белую рубашку. Большинство видит в этом цвета украинского желто-голубого флага и намек на хорошие новости.

Зеленский же появился в своем обычном наряде: черном свитшоте, а Макрон — в черном классическом костюме с белой рубашкой.

"Интересный цвет одежды у Трампа. Ждем хорошие новости", — пишут в сети.

Напомним, что присутствие на церемонии открытия Нотр-Дама подтвердили президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Италии – Серджо Маттарелла, Польши – Анджей Дуда, Хорватии – Зоран Миланович, Болгарии – Румен Радев, Эстонии – Алар Карис, Финляндии – Александер Стуб и Литвы — Гитанос Науседа. Также участие в торжествах примет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что политолог объяснил опасность мирного плана Трампа для Украины.