Это ваш шанс заработать летом на курорте: в Одесской области есть вакансия с достойной оплатой

Всего две обязанности

Курортный сезон в скором времени начнется в Одессе и области, поэтому здесь можно будет заработать. В селе Приморское открыта сезонная вакансия.

Соответствующее объявление появилось на сайте с поиска работы. Ищут повара в гостинично-ресторанный комплекс. Заработную плату обещают платить – 13 000 гривен.

Но чтобы работать на этой должности, нужно иметь опыт работы от 5 лет. А также знание технологии приготовления блюд и умение вкусно готовить.

В обязанности входит: приготовление блюд, составление сезонного меню.

Условия труда:

Сезонная работа.

Полная занятость.

Ежедневный график работы.

Добавим, работа для пенсионеров в Украине есть на разные условия и зарплату. К примеру, в Киеве есть вакансия няни в детскую комнату для работы на выходные.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовые взять на работу пенсионера. Заработная плата — 16 500 — 22 000 грн. А также рассказывали о вакансии для студентов в известной сети супермаркетов, где готовы платить около 18 тысяч гривен.