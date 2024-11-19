Сменил костюм с галстуком на милитари и не только: как изменился Зеленский за 1000 дней войны (фото)

Веселого и улыбчивого президента уже мало кто помнит

Полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины уже 1000-й день, оставила глубокий след на лицах всех украинцев. Мы повзрослели, устали и изменились. Это сложное время, полное утрат, боли и судьбоносных решений. Время, которое затронуло каждого, особенно президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" демонстрирует, как изменился глава государства, который со дня вторжения РФ в Украину заметно изменился. Война определила нынешнюю роль Зеленского в большом мире.

Как выглядел Зеленский до "полномасштабки"

За день до вторжения России, 23 февраля 2022 года, в украинскую столицу прибыли президенты Польши и Литвы — Анджей Дуда и Гитанас Науседа. При встрече с лидерами европейский стран Владимир Зеленский выглядел отлично: он молод, с яркой улыбкой, здоровым цветом лица и без следов усталости.

Однако уже в этот день президент Украины заявил, что в ближайшие часы Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. "Возможно, вы видите меня живым в последний раз", — сказал европейцам Зеленский. Сама встреча была спокойная, а лидер государства внешне не выдавал никакого волнения или тревоги.

Первый день войны изменил Зеленского

С 24 февраля президент Украины ежедневно рассказывал в своих видеообращениях о ключевых событиях дня и ходе борьбы с врагом. С этого момента имидж лидера также кардинально меняется.

В первый день "полномасштабки" Зеленский меняет классический деловой костюм на одежду в стиле милитари. Его образ теперь неизменно включает брюки цвета хаки, флисовые куртки, футболки и худи с украинской символикой.

Дни, наполненные сложными решениями, оставили свой след: глубокие темные круги под глазами, покрасневшие от недосыпа глаза, щетина, а лоб покрыли морщины. Очевидно, что переживания и стресс от происходящих в стране событий сильно сказались на внешности президента страны.

Зеленский после трагедии в Буче 4 апреля 2022 года

Владимир Зеленский в День Независимости Украины в 2021 и 2022 годах

К тому же с прошлого года Зеленский начинает носить очки. "Телеграф" писал, что однажды этот необходимый аксессуар "превратил" президента в сказочного персонажа — Гарри Поттера. Вскоре фото лидера в очках породило мем про "мальчика, который выжил".

Фото: Скриншот с видео визита Зеленского в Нидерланды

"Видны следы перманентного стресса. Это вполне понятно, ведь речь идет о президенте страны, где идет война. Стресс, напряжение, ненормированный график — все это ускоряет процессы старения. Лицо постоянно находится в напряжении, мимические морщины становятся глубже, а общее состояние кожи и организма ухудшается", — отметил в интервью focus в сентябре 2024 года пластический хирург Сергей Королюк.

Президент с первой леди Украины Еленой Зеленской 1 января 2023 года. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский на репортаже с Бретом Байером в FOX News 12 декабря 2023 года. Фото: Getty Images

Президентская чета на церемонии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, 6 июня 2024 года. Фото: Getty Images

Президент Украины на интервью на FOX News Live 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Несмотря на каждодневные потрясения, Владимир Зеленский продолжает бороться за будущее Украины. На днях президент посетил Покровск Донецкой области, на который активно наступают российские войска. Он вручил украинским воинам награды.