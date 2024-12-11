"Це потрібно зробити швидко": Трамп назвав свою головну задачу після інавгурації

Проблема Близького Сходу для американського лідера є "менш складною"

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду головним пріоритетом для нього буде вирішення питання війни Росії з Україною. При цьому Близький Схід він назвав "менш складною ситуацією".

Про це пише газета Barron’s. Політик повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися у справи Сирії (держава на Близькому Сході), де багаторічного президента Башара Асада повалили повстанці під час блискавичного наступу на вихідних.

"Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему з Росією. Обидві ці країни втрачають таку кількість (людей, — Ред.), в яку ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", — сказав Трамп.

При цьому американський лідер каже, що вирішення питання війни в Україні є пріоритетнішим, ніж питання Близького Сходу.

"І Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід — це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією. Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає", — додав Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Головному управлінні розвідки України оцінили перспективи Трампа після завершення війни.