Был подозреваемым в мошенничестве и государственной измене: куда исчез экс-муж Подкопаевой Тимофей Нагорный

Бизнесмена обвиняли в государственной измене

Тимофей Нагорный — музыкальный продюсер, общественный деятель, которого многие помнят как мужа олимпийской чемпионы по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. В последнее время о бизнесмене нет новостей в сети.

Куда исчез мужчина, и чем он сейчас занимается – выяснил "Телеграф".

Что известно о Тимофее Нагорном

Мужчина родился в 1969 году в Макеевке Донецкой области. В детстве продавал на рынке и работал грузчиком в колхозе. Получал образование в училище, а впоследствии в Донецком университете управления, где овладевал менеджментом.

В начале 90-х Нагорный создал спортклуб, в котором тренировал детей по таким видам спорта. как пауэрлифтинг, каратэ и бодибилдинг. Также основал спортивный фестиваль "Тим Шоу". В течение 8 лет работал на шахте "Советская" в Макеевке.

В 1999 году мужчина создал компанию "Спорт-Сервис", которая оказывала услуги по продюсерству, организации различных мероприятий и созданием теле- и кинопродуктов. Также стал основателем благотворительного фонда "Здоровье поколений".

Нагорный 8 лет устраивал фестиваль "Золотая Лилия", который создал в честь своей тогдашней жены, олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Они состояли в браке 7 лет и имеют двух общих детей — названного сына Вадима и дочь Каролину.

Фото: TABLOID

Фото из сети

Мужчина определенное время был директором по развитию компании "Укрнет" и стал президентом Фонда волонтеров Украины.

Нагорный был продюсером Мики Ньютон, выступавшей на Евровидении-2011 от Украины в Германии. Также сотрудничал с Тиной Кароль, Ани Лорак, Анастасией Петрик, Алексеем Кузнецовым, Виталием Козловским и другими.

Фото из сети

Будучи президентом Фонда волонтеров Украины, Нагорный приглашал лидера российской рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича выступать перед беженцами из зоны АТО. Участвовал в антивоенном "Марше мира" в Москве в 2014 году, в результате чего был задержан российскими силовиками. Впоследствии мужчину отпустили.

Фото из сети

Вскоре Нагорный вошел в десятку самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус" в 2014 году.

В 2018 году Служба безопасности Украины арестовала Нагорного по подозрению в государственной измене. Сообщалось, что мужчину завербовали российские спецслужбы во время ареста в Москве в 2014 году. Планировалось создание в Украине политической партии, которая финансировалась бы и контролировалась из России. Ее цель — препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО и предоставить русскому языку статус государственный. Бизнесмен позже подтвердил эту информацию. Из-за подозрения в преступлениях он также попал в базу "Миротворца".

Фото "ТСН"

Также Нагорному выдвинули еще два подозрения — мошенничество в больших размерах и покушение на преступление. Он вместе с гражданином России должен получить 1,1 миллиона евро от бизнесмена при содействии в закрытии уголовного дела в стране-оккупанта. Залог в полмиллиона гривен внес соратник бизнесмена — Алик Тарраф. Он отметил, что к этой сумме приобщалась и Подкопаева. В 2019 году Нагорный был выпущен из СИЗО под домашний арест.

Где сейчас Тимофей Нагорный

На своей странице в Фейсбуке Нагорный поздравляет с днем рождения политиков, певцов, спортсменов и других публичных личностей. В частности, высказывал наилучшие пожелания Яне Клочковой, Ольге Сумской, Виктору Ющенко и другим.

Также мужчина периодически пишет о важности мира в Украине. Однако высказывания выглядят очень лаконичными, и при этом он не упоминает о страшных преступлениях страны-агрессора.

Фото из фейсбука Тимофея Нагорного

Фото из фейсбука Тимофея Нагорного

В 2023 году молодая исполнительница Елизавета Будицкая обвинила Нагорного в изнасиловании. Девушка призналась, что это произошло в номере отеля, когда ей было 14 лет.

Также Нагорный публикует фотографии со своими детьми и показывает занятия спортом. Судя по последним фото, мужчина проживает в Украине.

Фото из фейсбука Тимофея Нагорного

Фото из фейсбука Тимофея Нагорного

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