Американский бизнесмен с пророссийскими симпатиями будет поставлять мины Украине

В Румынии у него есть бизнес по производству боеприпасов

Украина будет покупать мины для минометов у компании из Румынии. Контракт уже заключен, но выяснилось, что его владелец поддержал пророссийского кандидата в президенты на недавних выборах.

Об этом заявил Сергей Згурец, директор информационно консалтинговой компании Defense Express в эфире телеканала "Эспрессо".

"На самом деле это достаточно непростая и интересная история", — отмечает Згурец и добавляет, что у нее есть 2 стороны медали. Владельцем компании является американец Чарльз Дуглас Андерсон. Направлением оружия он занимается уже более 10 лет, и в прошлом году выкупил румынскую компанию. Теперь в Румынии у него есть бизнес по производству боеприпасов. При этом в США этот мужчина также занимается консалтинговой деятельностью.

Он также рассказал, что эта компания называется Wall Street Capital Partners. Основное направление ее деятельности – консалтинг, но есть несколько дополнительных ответвлений. Сам Андерсон — бывший военный, он сотрудничает с посольствами и заключает оборонные закупки. Одним из таких является закупка мин для минометов для украинского Агентства оборонных закупок. Сумма контракта составляет около 44 миллионов евро.

Однако важно, что этот гражданин США поддерживает пророссийского кандидата в Румынии, но между тем поставляет мины для Украины.

"Так это выглядит сейчас в первоочередном восприятии, нужно еще разбираться и детализировать", — добавляет директор Defense Express.

Это уже не первый контракт Украины с этой компанией. Ранее, как говорит Згурец, Украина уже пыталась закупить мины на сумму около 100 тысяч долларов. Боеприпасы должны были доставить в нашу страну в 2025-2026 годах, но их не проплатили.

Поэтому, по его мнению, необходимо тщательно исследовать компании и партнеров, с которыми планируют заключать сделки компании. Этот американец выкупил фирму в Румынии, и она получила инвестиции со стороны штатов, однако, по информации эксперта, у предприятия нет мощностей для производства мин для минометов. Оно производит только порох, а о другом – взрывчатке, взрывателях, корпусах и прочем – нужно позаботиться отдельно.

Вывод из этой истории автор делает такой: есть американец, выкупивший румынскую компанию, которая планирует поставлять мины в Украину. В то же время, он поддерживал пророссийского кандидата на выборах в Румынии. Поэтому, как отмечает Згурец, то, что Агентство оборонных закупок не провело подробное исследование будущего партнера, выглядит довольно странно. Тем более что основное требование к Агентству – поиск и заключение контрактов непосредственно с производителями оружия, а не с посредниками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем может поразить новое украинское оружие. Официально заявленная дальность "Пекла" — 700 км, эксперты оценили боевую часть в 50 кг.