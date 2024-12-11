В Севастополе раздались взрывы: что известно

О погибших и пострадавших в настоящее время не сообщается

В среду вечером 11 декабря, в оккупированном Россией Севастополе были слышны взрывы.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

По словам главы российской оккупационной "администрации", два БПЛА были сбиты над акваторией моря, еще два были сбиты в районе Инкермана и Балаклавы. В то же время взрывы были слышны в районе Камышовой и Казачьей бухты.

На данный момент о погибших и пострадавших не сообщается. Российские военные подняли в воздух вертолеты и стали сбивать воздушные цели.

Также другие Telegram-каналы опубликовали видео из Севастополя.

Сообщается, что воздушную тревогу в Севастополе объявили уже после того, как прозвучали взрывы.

Напомним, 6 декабря в районе временно оккупированной Керчи также звучали громкие взрывы. Оккупационные "власти" перекрыли Керченский мост для движения транспорта, а в домах местных жителей дрожали окна.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во время одной из атак в Крыму была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлит", которая должна "бесперебойно" высчитывать крылатые ракеты и БПЛА на небольших высотах.