"Лучше б не ставили": в соцсетях обсуждают странную елку на Тернопольщине (фото)

Мнения интернет-пользователей о целесообразности установки такого дерева разделились

В одном из населенных пунктов Тернопольской области местные власти установили необычную елку. При всем желании о лысой и кривой "лесной красавице" сложно сказать хоть одно доброе слово.

Фото странного рождественского дерева опубликовал Telegram-канал "Тернопіль Труха". Подписчики ресурса начали активно обсуждать это событие.

"Елку года установили в области. Городские власти Пидволочиска поставили интересную новогоднюю красавицу, полностью демонстрирующую эмоциональное состояние большинства украинцев. Надеюсь, что она хотя бы бесплатная, а не за 10 лямов", – говорится в сообщении.

Кто-то из комментаторов отметил, что какая власть, такая и елка. Другие, философски настроенные граждане отметили, что счастье не в елке, а в моментах жизни.

Некоторые подписчики заинтересовались стоимостью "лесной красавицы" в контексте отмывания денег. Кроме того, в обсуждениях возникла дискуссия, стоит ли вообще устанавливать городскую елку во время войны.

Не остались в стороне и местные власти. Так, депутат Пидволочиской ОТГ Виолетта Салко предложила родителям рассказать своим детям о проделках Гринча, который испортил рождественское дерево в их населенном пункте. Пользуясь случаем, она внезапно напомнила, как важно решение каждого на выборах, которое может неожиданно повлиять на установку такой вот елки.

Ранее мы рассказали, что в Советском Союзе искусственные елки были редким и малопривлекательным товаром. Изготовленные преимущественно из низкокачественных синтетических материалов — жесткого пластика и металлических прутьев — они выглядели жалко: почти лысые, с торчащими в разные стороны редкими деформированными ветвями, без естественного великолепия и формы.