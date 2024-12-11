"Краще не ставили б": у соцмережах обговорюють дивну ялинку на Тернопільщині (фото)

Думки інтернет-користувачів щодо доцільності встановлення такого дерева розділилися

В одному з населених пунктів Тернопільської області місцева влада встановила незвичайну ялинку. За всього бажання про лису і криву "лісову красуню" складно сказати хоч одне добре слово.

Фото дивного різдвяного дерева опублікував Telegram-канал "Тернопіль Труха". Підписники ресурсу почали активно обговорювати цю подію.

"Ялинку року встановили в області. Міська влада Підволочиська поставила цікаву новорічну красуню, яка повністю демонструє емоційний стан більшості українців. Сподіваюся, що вона хоча б безкоштовна, а не за 10 лямів", – йдеться у повідомленні.

Хтось із коментаторів зазначив, що яка влада, така і ялинка. Інші, філософськи налаштовані громадяни наголосили, що щастя не в ялинці, а в моментах життя.

Деякі підписники зацікавилися вартістю "лісової красуні" у контексті відмивання грошей. Крім того, в обговореннях виникла дискусія, чи взагалі варто встановлювати міську ялинку під час війни.

Не залишилася осторонь і місцева влада. Так, депутатка Підволочиської ОТГ Віолетта Салко запропонувала батькам розповісти своїм дітям про витівки Грінча, який зіпсував різдвяне дерево у їхньому населеному пункті. Користуючись нагодою, вона раптово нагадала, наскільки важливим є рішення кожного на виборах, яке може несподівано вплинути на встановлення такої ось ялинки.

Раніше ми розповіли, що у Радянському Союзі штучні ялинки були рідкісним та малопривабливим товаром. Виготовлені переважно з низькоякісних синтетичних матеріалів — жорсткого пластику і металевих прутів — вони виглядали жалюгідно: майже лисі, з рідкими деформованими гілками, що стирчать в різні боки, без природної пишноти та форми.