18-20-летний украинец сейчас, ну это скорее подросток, чем взрослый мужик, считает аналитик

Украина находится на грани военной катастрофы из-за проваленной мобилизации. А снижение мобилизационного возраста о котором все говорят — это неправильный путь.

Об этом заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий. Он рассказал, какие последствия это может иметь для нашей страны.

Дикий отметил: несмотря на наличие оружия, критически не хватает людей для ведения боевых действий. Он считает, что снижение призывного возраста — неправильный путь, вместо этого нужно эффективнее мобилизовать тех, кто уже подпадает под законодательные требования.

Он также назвал количество людей, которых нужно мобилизовать. По мнению аналитика, сейчас необходимо подобрать не менее полумиллиона военных, что соответствует оценкам Залужного.

"Я бы не хотел вести в бой мобилизованный детсад, а потом разгребать его психотравму. Я знаю замечательных юношей, девушек, которые с первого дня войны воюют. Но если брать в среднем палате, то 18-20-летний украинец сейчас, ну это скорее подросток, чем взрослый мужик", — сказал Дикий.

Снижение мобилизационного возраста – что известно

Стоит отметить, что среди населения уже достаточно давно обсуждается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и принудительный призыв украинок на военную службу. Однако в Верховной Раде не намерены это вводить.

Кстати, США неоднократно призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. А у Зеленского ответили, что мы не можем вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Несмотря на это, в США упорно продолжают долбить эту тему. Так, генерал армии США Бен Годжес недавно заявил, что Украине следует задуматься о снижении мобилизационного возраста, а также привлекать к участию в войне молодежи, беженцев и женщин. В Европе также считают, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста, чтобы решить проблемы на фронте. Если этого не сделать, она скоро потеряет позиции в Курской области. Европейские чиновники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно слышал от союзников, что УСУ, мол, "имеют проблему с численностью, а не с количеством вооружения".

Кроме того, тема снижения мобилизационного возраста, похоже, разрушила отношения президента Украины Владимира Зеленского с действующим президентом США Джозефом Байденом.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский жестко отреагировал на требования снизить мобилизационный возраст.