У Байдена призвали Украину снизить мобилизационный возраст — Reuters

В окружении Джо Байдена считают, что это поможет изменить ситуацию на поле боя

Соединенные Штаты Америки советуют Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Об этом сообщает Reuters. По данным издания, эту идею озвучил высокопоставленный представитель администрации президента США, имя которого не называется.

Он уточнил, что сейчас Украина не мобилизует и не обучает необходимое число военных для отражения российской агрессии. Поэтому нужно пополнить количество личного состава подразделений ВСУ.

Американский чиновник считает, что снижение мобилизационного возраста и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить обстановку на поле боя в пользу Украины.

В то же время агентство Associated Press пишет: по данным неназванных европейских чиновников, президент Украины Владимир Зеленский ощущает обеспокоенность союзников о том, что Украина имеет проблему с кадрами в армии, а не с вооружением.

Расчеты Украины показывают, что нужно еще 130 тысяч военных, но в Вашингтоне думают, что понадобится больше сил, говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" писал, что Дмитрий Корчинский высказал мнение, при каких условиях мобилизационный возраст можно снизить до 14 лет.