Зеленский записал видео из тамбура: что делал президент в Запорожье

Он рассказал о необычной школе в городе

В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Запорожье провел заседание Ставки. Он прямо из тамбура поезда рассказал о первой в области школе, которая находится в укрытии.

Как отметил президент, он во время своего визита в Запорожье поздравил военных с Днем Сухопутных войск.

По его словам, на Ставке обсуждались вопросы стабилизации фронта, получения дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) и достижение основных задач безопасности.

"Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", — говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что в Запорожье работает первая школа, которая находится в укрытии. Она рассчитана на 1000 детей, и сейчас в ней учатся дети начальных классов. В прифронтовом регионе дети в школе постоянно находят в укрытии, поэтому их пребывание в учебном заведении безопасно.

"Благодаря именно этому третьеклассники, второклассники, самые маленькие детишки смогли учиться вместе офлайн, чтобы война не отнимала у детей шанс стать успешными взрослыми. Мы строим другие такие школы в прифронтовых регионах и в Запорожской области тоже", — добавляет президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по клинике в центре Запорожья. Было много пострадавших и погибших.