Зеленський записав відео з тамбуру: що президент робив у Запоріжжі

Він розповів про незвичайну школу в місті

У четвер, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі провів засідання Ставки. Він прямо з тамбура поїзда розповів про першу в області школу, яка знаходиться в укриті.

Як зазначив президент, він під час свого візиту до Запоріжжя привітав військових з Днем Сухопутних військ.

За його словами, на Ставці обговорювали питання стабілізації фронту, отримання додаткових засобів протиповітряної оборони та досягнення основних безпекових завдань.

"Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", — йдеться у дописі.

Зеленський також наголосив, що у Запоріжжі працює перша школа, яка знаходиться в укритті. Вона розрахована на 1000 дітей, і наразі в ній навчаються учні початкових класів. У прифронтовому регіоні діти у школі постійно знаходять в укритті, тому їх перебування у навчальному закладі безпечне.

"Завдяки саме цьому третьокласники, другокласники, найменші діточки змогли навчатись разом офлайн, щоб війна не забирала у дітей шанс стати успішними дорослими. Ми будуємо інші такі школи у прифронтових регіонах і в Запорізькій області теж", — додає президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по клініці у центрі Запоріжжя. Було багато постраждалих та загиблих.