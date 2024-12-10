Сколько Patriot могут сделать войну для Путина бессмысленной: Зеленский объяснил

Если Украине предоставят необходимое количество систем ПВО, они полностью закроют небо и люди вернутся из-за границы

Украине нужно дополнительно 10-12 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы защитить небо и сделать войну для Путина бессмысленной. Деньги на них можно взять из замороженных российских активов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Ираче Гарсией Перес, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"10-12 систем Patriot, дополнительных для Украины, обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной, потому что если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет. Никакие КАБы, никакие ракеты, любые баллистические и т.п. не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, в энергетику, в наши больницы, школы, университеты", – сказал Зеленский.

Он добавил, что одна система Patriot стоит $1,5 млрд. Эти средства, по мнению украинского президента, партнеры могут взять из замороженных российских активов.

"Это будет стоить 30 миллиардов, но полностью, окончательно, закроет наше небо. Люди будут возвращаться к нормальной жизни, из-за границы тоже. Дети будут ходить повсюду в школы, университеты, экономика будет работать и тогда будет на поле боя только желание давить у РФ, но, безусловно, не будет никакого преимущества у агрессоров", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Олаф Шольц во время визита в Киев напомнил, что Германия оказывает самую масштабную военную поддержку среди европейских стран. Речь идет не только о ПВО, но и об артиллерии и танках. Он добавил, что Украина уже получила пять систем IRIS-T, три Patriot и около пятидесяти установок Gepard. В декабре, по его словам, ВСУ получат шестую IRIS-T, дополнительные пусковые установки для "Петриотов" и больше "Гепардов".