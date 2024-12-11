Чем могли атаковать Россию ночью: Зеленский подтвердил ощутимые удары

Россияне отправили обломки на экспертизу

В ночь на среду, 11 декабря, в России прогремели мощные взрывы — в Брянске был атакован нефтеперерабатывающий завод, а в Таганроге, по предварительным данным — авиазавод, большое количество продукции которого имеет военное назначение. В России предполагают, что удары могли быть нанесены новейшими украинскими реактивными ракетами-дронами "Пекло".

Как пишут росСМИ, обломки сбитых ракет разыскали и отправили на экспертизу. Отмечается, что удар в ночь на 11 декабря является одним из самых массовых за последнее время. В атаке обвиняют ВСУ и перечисляют, что могла использовать украинская армия — "Камикадзе" PD-1, "Паляницу" и "Нептун-МД" Р-360М, "Пекло".

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары ВСУ по объектам на территории России в ночь на 11 декабря. Он в своем Telegram-канале поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, которые "нанесли прошлой ночью ощутимые удары по российским целям". Зеленский добавил, что были поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей.

"Главком (Александр Сырский, — ред.) доложил о деталях поражения. Это именно такие дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности – к реальности того, что войну нужно завершать", — написал президент.

Что известно об украинском дальнобойном ракето-дроне "Пекло"

Концерн "Укроборонпром" презентовал его в День святого Николая — 6 декабря. Однако оружие уже использовалось для ударов по россиянам. Первую партию уже передали в ВСУ.

Официальная дальность "Пекла" — до 700 км, а скорость до 700 км/ч. Эксперты Defense Express объяснили, что это не дрон, а крылатая ракета меньших габаритов. Размеры "Пекла" оценили примерно в 2 метра длиной. Из-за небольших параметров вес взрывчатки должен доходить до 50 кг.

"Пекло" сделан по надежному решению для промышленного производства реактивных летательных аппаратов — металлический, с клепками. Корпус разделен на несколько больших частей, двигатель снаружи – все это облегчает сборку ракеты. Фиксированное крыло и V-ный хвост нужны для экономии веса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще дроны и ракеты разрабатываются в Украине. В частности, продолжаются испытания ракеты "Рута".