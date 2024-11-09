Языковой скандал, арест имущества и выезд из Украины: где сейчас экс-нардеп Геннадий Балашов и что говорит о войне (фото)

Против Балашова в 2021 году начали заводить уголовные дела

Многие украинские политики сейчас находятся за границей, в их число помимо экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, входит и бывший народный депутат, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов. Политический деятель был замешан в нескольких скандалах и покинул территорию Украины, поскольку против него начали возбуждать уголовные дела.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Геннадий Балашов и чем занимается. Мы узнали, что он говорит о войне и путинском режиме.

Карьера Геннадия Балашова

Политик родился в Днепропетровске, где окончил среднюю школу, затем отправился в ПТУ учиться га слесаря. В 1979 году он отправляется на службу в армию в воздушно-десантные войска. После демобилизации Балашов поступил в Днепровский государственный университет, где окончил экономический факультет.

В 1988 году Геннадий начинает предпринимательскую деятельность. Он был владельцем предприятия "Веролла" и первого в Днепре коммерческого комиссионного магазина. В 2022 году Балашов создал предприятие "Агентство недвижимости "Липки". И в 2015 году открыл бизнес в США.

Геннадий Балашов баллотировался в президенты Украины

Помимо этого, Балашов написал две книги, работал ведущим на радио и организовал центр "Школа политической психологии", где стал бизнес-тренером. В 1993 году он начал свою политическую карьеру.

Книга Геннадия Балашова "Монархия предпринимателя. Как стать царем?"

Геннадий Балашов баллотировался на пост мэра Днепра в 1994 году, основал партию "Красивая Украина", в 1998 году был избран в парламент и входил в состав Общественного совета экспертов по вопросам внутренней политики при президенте Украины Леониде Кучме.

В 2014 году он основал партию "5.10" и через год баллотировался в мэры Киева, но занял лишь 11-е место. Также в 2019 году он был кандидатом на пост президента, но на выборах набрал лишь 0,17% голосов избирателей.

Геннадий Балашов создал партию "5.10"

Скандалы с Геннадием Балашовым

Бывший украинский нардеп оказался в центре языкового скандала. В 2021 году во время обсуждения языкового закона в одном из телеэфиров Балашов заявил, что будет принципиально говорить на русском языке. Политик назвал "тварями" людей, просящих переходить на украинский.

Балашов заявлял, что украинским языком "культура развиваться не будет", поскольку "ее никуда и никому продавать" из-за якобы отсутствие потребителя. Такие высказывания нардепа активно начали тиражироваться росСМИ, а украинцы начали возмущаться.

Геннадий Балашов попал в языковой скандал

В 2013 году экс-народный депутат был замешан в скандале, связанном с застройкой буферной зоны Софии Киевской. В 2021 году против него открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Речь шла о том, что он якобы "выманивал у людей деньги, которые называл инвестициями в строительство многоквартирного элитного дома", расположенного в этой зоне.

В этом же году он подрался со следователем Кавуном, когда Балашов явился по повестке для вручения ему подозрения в новом уголовном производство. Но выяснилось, что подозрение еще не было подписано следователем.

Геннадий Балашов подрался со следователем в 2021 году

Где сейчас Геннадий Балашов и что говорит о войне

В интервью "Телеграфу" политик рассказал, что в 2021 году против него начали активно заводить уголовные дела, с 2016 года их накопилось семь и три дела дошли до суда. И он пытался их решить, но суд долгое время не назначили и когда началась война, отключение электричества, Балашов выехал во Флориду (США).

Геннадий Балашов переехал во Флориду, США

По его словам, после выезда ему начали приходить повестки и заседания с ним должны были проходить в удаленном формате, но дела затягивались по разным причинам и обстоятельствам. И вскоре Балашова объявили в розыск.

В 2021 году по решению суда у политика арестовали 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 миллионов гривен. Сейчас его партия "5.10" функционирует в Украине, но находится в "спящем режиме".

Геннадий Балашов активно ведет свой канал, набирая на своем контенте 100-150 тысяч просмотров ежедневно и живет на монетизацию. Но учитывая, что жизнь в Америке дорогая, ему приходится экономить.

Геннадий Балашов высказался о войне

Что касается войны, то Балашов еще в 2014 году на сцене Евромайдана заявлял, что Путин начал против Украины войну и прекратить ее можно с помощью перекрытия поставок российского газа в Европу через территорию нашей страны. Тогда в России против него возбудили уголовное дело за якобы публичные призывы к убийству россиян.

Сейчас экс-нардеп считает, что Путин преследует две цели. Первая состоит в том, чтобы не допустить цветных революций, а вторая — желание передачи власти по наследству. Также Балашов утверждает, что раздел Украины якобы был задуман еще 20 лет назад и считает, что вопрос языка раскалывает нашу нацию.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас экс-президент Украины Леонид Кучма и чем занимается. В начале войны ему предлагали эвакуироваться за границу.