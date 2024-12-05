Пережил клиническую смерть и потерял зрение: куда пропал экс-депутат Александр Пабат и как выглядит

В 2013 года бывший киевский депутат полностью потерял зрение

Многие украинские политики в последние годы пропали из вида, в их числе оказалась Татьяна Донец, которую называли одной из самых красивых женщин в Раде, а также Александр Пабат, завершивший карьеру в 2020 году. С бывшим депутатом Киевсовета 11 лет назад произошла трагедия, которая разделила его жизнь на "до" и "после".

"Телеграф" решил выяснить, что известно об Александре Пабате и куда он пропал. Мы напомним о нем некоторые факты.

Чем запомнился Александр Пабат и что с ним произошло

Бывший депутат Киевского городского совета Александр Пабат начал свою политическую карьеру после событий 2004 года. Он создал политическую партию "Гражданский актив Киева", а в 2009 году — "Народную армию спасения", которая работала над широкомасштабным проектом по сбору инициатив граждан Украины для создания "Плана спасения страны".

Александр Пабат был депутатом Киевского городского совета с 2002 по 2020 год

В 2010 году Пабат баллотировался на президентских выборах, но за него проголосовало меньше десятой процента избирателей. В феврале 2013 года с ним произошла трагедия, из-за которой он потерял зрение и стал инвалидом I группы.

Однако это не помешало ему продолжить карьеру, в 2015 году Пабат стал депутатом Киевсовета от БПП "Солидарность", а в мае 2019 год вышел из фракции из-за ее ребрендинга. В 2020 году Александр был кандидатом в депутаты Киевсовета от партии "Победа Пальчевского" и в этом же году завершил свою карьеру.

Александр Пабат до трагедии

Трагедия, которая произошла с бывшим киевским депутатом, разделила его жизнь на "до" и "после". В СМИ писали, что на даче во время празднования день рождения сына Александр Пабат хотел зажечь фейерверк, но ракетница неожиданно взорвалась и угодила ему в лицо, повредив органы зрения и кости черепа лица.

Александр Пабат потерял зрение в 2013 году

В интервью "ЖВЛ" за 2020 год Александр Пабат рассказал, что пережил клиническую смерть, множество операций за границей, у него 94% костей лицевого черепа получили. Врачам удалось восстановить лицо, однако зрение он потерял навсегда.

Александр Пабат занимался политикой до 2020 года

Что касается версии, которую активно писали в СМИ, то Пабат ее не подтверждает. По словам экс-нардепа Киевсовета, никто из его родных не празднует день рождение в феврале, да и знает он как правильно обращаться с салютной установкой. Об трагическом инциденте Александ не хотел рассказывать, лишь намекнул, что это могло быть подстроено, и он догадывается кем именно, но давно перевернул эту страницу.

Александр Пабат пропал с радаров

Отметим, что потеря зрение не стала для Александра поводом отказаться от вещей, которые ему приносили удовольствие и наполняли энергией. Он продолжил активно заниматься спортом, изменил свои взгляды на многие вещи и ритм жизни.

Как выглядит Александр Пабат после потери зрения

Также Александр продолжил политическую карьеру и был одним из самых главных модников Киевсовета, он даже сам разрабатывал дизайны украшений. Он предпочитал красивые костюмы с яркими деталями.

Александр Пабат был одним из главных модников Киевсовета

Личная жизнь Александра Пабата и где он сейчас

После 2020 года экс-депутат Александр Пабат пропал с радаров, поэтому в открытом доступе нет информации, где он сейчас находится и чем занимается. Но его жена Иванна Пабат, которая была его надежной опорой и поддержкой после трагедии, судя по всему, сейчас находится в Германии. В геолокации ее аккаунта в Instagram сейчас указанна именно эта страна. В браке у них родилось два сына: Алексей и Александр.

Александр Пабат вместе с женой и детьми

Иванна ведет социальные сети и является учителем йоги. Фотографии с мужем после 2021 года она не выставляла. На своей странице в Facebook она поддерживает Украину и активно помогает приютам для животных. Чаще всего в социальных сетях она делится видеороликами со своими четырехлапыми домашними любимцами.

Александр Пабат вместе с женой Иванной

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-нардеп Геннадий Балашов и что говорит о войне. Политический деятель был замешан в нескольких скандалах и покинул территорию Украины.