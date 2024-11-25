Отправка войск НАТО в Украину стала еще более вероятной: что повлияло на мнение союзников - СМИ

В Европе все еще думают об отправке войск в Украину

Вопрос отправки войск в Украине, несмотря на критику со стороны некоторых стран, "еще не похоронен". Чувствительные дебаты были возобновлены на фоне перспективы возможного отказа Америки от поддержки Киева после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, такой сценарий в последнее время даже "окреп". В частности, благодаря визиту во Францию ​​премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Между Великобританией и Францией продолжаются обсуждения относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность", — цитирует издание собеседника из военной сферы в Великобритании.

При этом со стороны Министерства вооруженных сил и Елисейского дворца на данный момент нет официального разрешения на отправку обычных войск или частных компаний. Однако в материале отмечается, что в течение нескольких месяцев "предложения явно лежали на столе".

"Под воздействием шока Трампа в Европе возникает новый расклад перед лицом украинского кризиса", — говорится в материале.

Стоит отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке западных войск в Украину "законным образом" возникнет, если Россия прорвет украинские линии фронта, и Украина обратится с такой просьбой.

Напомним, ранее мы писали о том, что действительно мешает НАТО отправить свои войска в Украину.