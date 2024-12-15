Эти повестки будут присылать украинцам в декабре: что о них нужно знать

Повестки отличаются между собой, в зависимости от цели, с которой лицо вызывается в ТЦК

В Украине мужчины призывного возраста продолжат получать повестки в декабре. Однако далеко не каждая из них означает, что его обязательно отправят на фронт.

Всего существует несколько видов повесток, из которых в настоящее время применяют три. "Телеграф" рассказывает, что означает каждая из них.

Согласно постановлению Кабмина №560, эти разновидности повесток отличаются между собой, в зависимости от цели, с которой лицо вызывается в ТЦК. Речь идет о таких видах: для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу.

Виды повесток в Украине

Повестка для уточнения данных

Этот документ вручают военнообязанным, чтобы те явились в ТЦК и СП и обновили данные о себе. Речь идет о внесении в базу данных сведений о себе — семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей.

Повестка на прохождение ВВК

Название этой повестки говорит само за себя. При получении этого уведомления, военнообязанному стоит отправить на прохождение медкомиссии, где будет сделан вывод, годен ли мужчина или нет.

Мобилизационное распоряжение

Этот вид повесток предназначается исключительно для тех, кто уже прошел медкомиссию и был признан годным для несения военной службы. После получения данного вида повестки мужчина направляется к месту прохождения им военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто и где может вручать повестки украинцам.