Запад "сольет" Украину России? Известный историк объяснил действия союзников

Кандидат исторических наук рассказал "Телеграфу", зашла ли война в тупик и возможно ли предательство со стороны партнеров

В Вашингтоне действительно могут боятся эскалации конфликта и применения ядерного оружия со стороны РФ. При этом коллективный Запад понимает, что если оставить Путину часть оккупированной Украины, то это будет побуждать его к новым агрессиям и новым военным компаниям.

Именно поэтому мир сейчас находится в состоянии некоторой неопределенности, но при этом никто "сливать" Украину России не собирается. Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блоггер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историка", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше размышлений о войне, возможном распаде РФ и громком проекте Тимоти Снайдера читайте во второй части интервью с Владленом Мараевым: "Вероятность очень высока": Владлен Мараев о четвертом распаде России и важном для Украины моменте".

Историк подчеркнул, что в конспирологические теории о тайных договоренностях коллективного Запада с Россией по Украине он не верит и считает их безосновательными.

"Я вообще-то в конспирологию не верю. Обычно конспирология – это один из вариантов магического мышления. Поэтому не думаю, что есть такие договоренности. Иначе зачем Западу нужно было бы так активно нам помогать? На самом деле они в значительной степени удерживают нас на плаву. И не только военной помощью, но и финансовой.

По такой логике ("слива" Украины. — Авт.) проще было просто сдать Украину россиянам, и зачем все эти затраты, усилия, дипломатические осложнения и так далее?", — заявил Мараев.

Он отметил, что в Вашингтоне действительно боятся эскалации конфликта и применения ядерного оружия со стороны РФ, которое Путин может привести в качестве последнего аргумента.

А с другой стороны там четко понимают, что президенту РФ нужна вся Украина и часть оккупированных территорий, если их ему оставить, будут побуждать его к дальней агресси.

Именно поэтому коллективный Запад находится в "пассивном и неопределенном" состоянии, но явно не планирует "сливать" Украину.

"Поэтому более близкой к истине мне кажется версия, которую недавно озвучил один из журналистов, о том, что происходило в администрации Байдена накануне широкомасштабного вторжения РФ и во время агрессии"

Мол, что там (в Вашингтоне. — Авт.) действительно боятся, что, с одной стороны, сильная помощь и причинение реального, серьезного и военного поражения России приведет к тому, что Путин применит ядерное оружие как последний аргумент. Потому что он никогда не примирится со своим поражением. Никогда. Никогда не признает себя проигравшим, уступившим и оставившим Украину в покое.

А во-вторых, с другой стороны, если оставить Путину часть оккупированной Украины, это будет удовлетворением его интересов, но только частичным. Потому что ему нужна вся Украина, а не только Донбасс, Крым, украинский юг. Умиротворение будет только побуждать Путина к новым агрессиям. Продолжение этой военной кампании в будущем, конечно, если он не уйдет из жизни.

Потому мир сейчас и находится в такой атмосфере [неопределенности, своеобразной пассивности]", — резюмировал историк.

Полную видеоверсию интервью с Владленом Мараевым смотрите на нашем ютуб-канале.

О наиболее горячих исторических темах, некоторых современных трендах и расцвете украинского ютуба во время войны читайте в первой части интервью "Телеграфа" с популярным блогером: "У Путина произошли необратимые изменения в психике, — историк Владлен Мараев о мифах Кремля, вопросе "ядерки" и украинском YouTube".

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