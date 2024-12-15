Могут ли мобилизовать учителей и преподавателей вузов

Для этого есть условие

В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Их продлили на 90 дней и продлятся до 7 февраля 2025 года. В это время мужчины призывного возраста получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ.

Но некоторые имеют право на отсрочку. Издание "Украинская правда" рассказало, могут ли мобилизовать преподавателей вузов и учителей.

На отсрочку от мобилизации могут рассчитывать научные и научно-педагогические работники с научной степенью (кандидат наук, доктор философии, доктор наук), работающие в учреждениях высшего и профессионального образования и в научных учреждениях. Также педагоги заведений профессионального высшего образования, профессионально-технического образования, общего среднего образования.

Избегать призыва могут только преподаватели и учителя, которые работают в соответствующих учреждениях или учреждениях не менее 0,75 ставки по основному месту работы.

Ранее "Телеграф" писал, кого из студентов могут мобилизовать и при каких условиях.