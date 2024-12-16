По Чечне били модифицированными самолето-дронами A-22: что о них известно

Они стоят около 90 тысяч долларов

В воскресенье, 15 декабря, для атаки по базе ОМОН в столице Чечни Грозном, скорее всего, используй дальнобойный беспилотник, созданный на базе спортивного самолета украинского производства "Аэропрокт А-22". Он был начинен взрывчаткой, и пролетел в свою цель около тысячи километров.

Об этом сообщает Forbes. По данным американского делового журнала, удар по базе спецвойск в Грозном стал крайним в серии атак с применением Aeroprakt A-22, которые Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы с начала этого года "модифицировало в односторонние ударные беспилотники".

Дальность этого дрона более 1300 км с дополнительным баком горючего в дополнение к системам дистанционного наведения и взрывных нагрузок. Самолет-дроны А-22 стоимостью 90 тысяч долларов уже поразили, среди прочего, фабрику беспилотников, ракетный исследовательский центр и военно-морскую базу с кораблями, пишет Forbes.

Беспилотник, ударивший по базу спецвойск, имел непрозрачные заглушки, закрывавшие обычно прозрачное стекло вокруг кабины A-22 (может вместить двух человек в своей пилотируемой конфигурации).

Также возможно, дрон раньше имел регистрационный номер на хвосте (на кадрах удара 15 декабря, вероятно, изображено пятно краски над номером).

"Это может означать, что разведывательное управление ищет подержанные А-22 для своей программы беспилотников, а не берет все планеры непосредственно с киевского завода "Аэропрокт"", — пишет издание.

Попадания в цель повлекло за собой огненный взрыв, при этом не было волны обломков, которой можно было бы ожидать от специально изготовленного боеприпаса для дальнобойных ударов, таких как в британской крылатой ракете Storm Shadow.

Для сравнения, у Storm Shadow есть тандемная боеголовка – одна для открытия щели в цели, вторая для взрыва внутри. При этом A-22, судя по всему, имеет более простую унитарную боеголовку. Кроме того, Storm Shadow или аналогичная ракета летит со скоростью около 965 км в час, что придает ей большую проникающую силу.

Напротив, А-22, жертвующий скоростью ради дальности, имеет максимальную скорость около 200 км в час. Отсутствие пробивной силы может не иметь значения, если цель — не крепкая, бронированная или расположенная под землей.

Что предшествовало

15 декабря, в столице Чечне, городе Грозном, раздался взрыв из-за атаки беспилотного летательного аппарата размером с самолет. Местные жители рассказывали, что в городе упали "около 2 дронов". Сообщалось, что один БПЛА снова ударил по зданию второго полка чеченского спецназа, а другой по базе ОМОНа.

Ранее Телеграф писал, что в четверг, 12 декабря, глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназовцев в городе Грозный.