Эксперт объяснил безосновательность сомнений в достройке энергоблоков ХАЭС

Юрий Малахов, советник главы правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", указывает на политическое торможение процесса достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом он пишет в своей колонке для издания УНИАН.

"По официальной информации, идут подготовительные работы. А вот анонсированные на лето строительные работы так до сих пор и не начались. Потому что депутаты Верховной Рады так и не смогли дать разрешение на строительство. Более того, раздаются голоса некоторых политиков вообще отказаться от достройки", — возмущается он.

По мнению Малахова, аргументы противников достройки не убедительны.

"Одним не нравится, что болгарские реакторы произведены в России. Ну да и остальные действующие реакторы произведены в России. Это же не причина остановить все наши АЭС и сидеть при свечах. Не важно, где они были когда-то произведены, топливо они американское потребляют. Кстати, поковки для изготовления корпусов реакторов производились исключительно в Украине! Другие боятся, что деньги на строительстве украдут. Может, тогда и от госзакупок оружия отказаться, чтобы никто ничего не украл? Чтобы не воровали – контролируйте. У вас есть мандаты и полномочия. Создавайте депутатские комиссии. Присоединяйтесь и оказывайте содействие, а не мешайте!" — призвал энергетик.

Отдельно Малахов отметил неуместность разговоров о долгой достройке.

"Третьи говорят, что несколько лет — это очень долго, а надо решать проблемы, которые есть сейчас. На это скажу такое – любые проблемы нужно решать вовремя. И проблемы, с которыми столкнется украинская энергетика через три года, самое время решать сейчас. Чтобы она с ними не столкнулась. Чтобы потом не разводить руками и не искать виновных в потраченном времени и возможностях. Не надо смотреть только под ноги, иногда нужно смотреть вперед. И мыслить стратегически. Потому что каждый день, неделя, месяц, год промедления — это время, украденное у Украины", — предостерег эксперт.