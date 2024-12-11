Могут ли задержать, если отказался от повестки

В некоторых случаях полиция может применять специальные меры

Во время мобилизации военнообязанные украинцы должны быть готовы к извещению где угодно. А отказ от получения повестки подразумевает административную ответственность.

Порядок вручения повестки регулирует Постановление Кабинета Министров №560. Согласно действующему законодательству факт вручения повестки военнообязанному может подтверждаться не только его личной подписью, но и видеозаписями, фиксирующими отказ от получения документа или попытку избежать контакта с уполномоченным лицом.

В случае отказа гражданина от получения повестки составляется акт , подписываемый двумя членами группы оповещения. Этот документ регистрируется в территориальном центре комплектования (ТЦК) и становится основанием для привлечения лица к ответственности .

Если гражданин отказывается сотрудничать, полицейские, вовлеченные в группу оповещения, имеют право задержать его для доставки в ближайший ТЦК.

Доставлять и держать мужчину в районном ТЦК могут не более 3-х часов. При сопротивлении могут применяться специальные меры , такие как наручники или другие способы принудительного содержания.

Ответственность за нарушение

Военнообязанные, которые отказываются от повестки, могут привлечь к ответственности за нарушение правил воинского учета. По статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Также мужчине могут вручить новую повестку для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, что повестку должны вручать только лично или через уполномоченных лиц под подпись. Ее также могут отправить по почте, но с обязательным уведомлением о вручении.

Повестка должна быть должным образом оформлена, а ее вручение происходить без принуждения. Документы, выданные на блокпостах или в общественном транспорте без подтверждения личных данных , недействительны.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если не показать представителям ТЦК военный билет. За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф.